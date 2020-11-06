اليوم السابع
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مؤشر نيكى اليابانى يغلق قرب أعلى مستوى فى 3 عقود

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:23 ص
مؤشر نيكى اليابانى يغلق قرب أعلى مستوى فى 3 عقود مؤشر - أرشيفية
رويترز

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أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة عند أعلى مستوى في 29 عاما، ليقتدي بتحركات قوية للأسهم العالمية، إذ يأمل المستثمرون في أن يؤدي جمود في الكونجرس الأمريكي في ظل رئاسة محتملة لجو بايدن إلى تعطيل تغييرات رئيسية على صعيد السياسات.
 
وارتفع المؤشر نيكي 0.91% ليغلق عند 24325.23 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 1991 حين كانت الأسواق في خضم تراجع حاد بعد انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52% إلى 1658.49 نقطة.
 
وفي الأسبوع، ارتفع المؤشران ما يزيد عن 5% لكل منهما ليسجلا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر مايو .
 
وفي حين تتوقف نتيجة الانتخابات على مجموعة متضائلة من الأصوات التي لم تفرز في حفنة من الولايات المهمة، يحافظ بايدن على صدارته عن ترامب. لكن الضبابية ما زالت تلوح إذ يصعد ترامب الطعون القانونية على فرز الأصوات.
 
ومن بين الأسهم الرابحة ضمن 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، قفز سهم دايكن إندستريز 5.44% إذ رفعت الشركة توقعات صافي الربح للسنة المنتهية في مارس 2021.
 
وربح سهم تويوتا موتور 0.5% بعد أن ضاعفت الشركة وأكثر توقعاتها لأرباح التشغيل، وفقد سهم نينتندو مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.17% بعد أن زادت الشركة توقعات أرباح التشغيل.

نيكي

المؤشر نيكي

المؤشر توبكس

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انتخابات الرئاسة الامريكية

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