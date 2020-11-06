اليوم السابع
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لجان لمتابعة صرف معاشات نوفمبر وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:05 م
لجان لمتابعة صرف معاشات نوفمبر وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر سبتمبر، من خلال اللجان المشكلة، حيث يتم تذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين خلال أيام الصرف مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، قد أكد أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيجرى تقسيم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وقال إن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الأحد والإثنين الموافق الأول والثانى من الشهر، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددها 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر.

وأكد عوض، أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتيسيراً على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.

 


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