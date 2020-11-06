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كيف نفهم قرار إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية وآلية تطبيقه؟ فيديو

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:13 م
كيف نفهم قرار إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية وآلية تطبيقه؟ فيديو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤخرًا إلغاء نسب الزيادة المقررة فى مصروفات العام الدراسى الحالى، عبر منشور تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بشأن تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة "عربى ولغات ودولى" خلال العام الدراسى 2020/2021.
 
 
فيما فسرت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، المقصود بعدم إضافة شريحة الزيادة على مصروفات العام الدراسى الحالى، قائلة: "المبلغ الذى تم دفعه العام الماضى هو نفسه الواجب تحصيله هذا العام وليس له شأن بمبلغ الشريحة المنصوص عليه فى الكتاب الدورى".
 
الفيديو التالى، يستعرض، كيفية تطبيق القرار خلال العام الدراسى الحالى...
 

مصروفات المدارس الخاصة

قرار إلغاء مصروفات المدارس

وزارة التعليم

المصروفات الدراسية

اخبار التعليم

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