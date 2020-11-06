كيف تتعامل مع عضة الكلب ب6 علاجات منزلية طبيعية قبل المساعدة الطبية

كتبت إيناس البنا

يجب عدم تجاهل عضات الكلاب ، حيث يجب الحصول على مساعدة طبية فورية في أسرع وقت ممكن، لذلك ، قد يطلب منك طبيبك أخذ حقن ضد التيتانوس وداء الكلب، يمكنك أن تسأل الطبيب عما إذا كانت العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هناك بعض العلاجات الطبيعية لعلاج عضة الكلب في المنزل.

كيف تعالج عضة الكلب في المنزل؟



عادة ما تكون لدغاتهم قابلة للعلاج من خلال الحقن الموصوفة من قبل الطبيب أو إذا أراد المرء تجربة العلاجات المنزلية، ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي عضة الكلب المصابة بداء الكلب إلى الموت، ولكن فيما يلي بعض الحلول الطبيعية لعلاج عضة الكلب في المنزل:

1. عجينة شجرة النيم والكركم



يتم وضع معجون من شجرة النيم والكركم أيضًا كأحد العلاجات المنزلية لعلاج عضات الكلاب، فهو معجون طبيعي يمكنك وضعه بعد الإصابة مباشرة، فقط امزج أوراق النيم والكركم واصنع عجينة ناعمة، ضعه على الجزء المصاب من الجلد.

ويعد النيم عامل شفاء يستخدم في العديد من الأدوية أيضًا، بالإضافة إلى أن كلا العشبين لهما خصائص تخفف الجروح.

2. اغسلها بالماء والصابون



يجب أن يكون الحفاظ على نظافة أي إصابة على رأس أولوياتك، فيجب أن تكون الاستجابة الفورية بعد عضة الكلب هي غسلها بالماء والصابون، وهذا سيبقيها آمنة صحياً ويقلل من خطر العدوى

3. الثوم



يحتوي الثوم أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج لدغات الكلاب، كما يمكن أن يعزز مناعتك أيضًا، ما عليك سوى خلط الثوم وإضافة بعض زيت جوز الهند إليه، ثم ضعه على جرح عضة الكلب.

4. عصير ليمون



يعتبر الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين سي الذي يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في علاج عضة الكلب، يمكنك وضع عصير الليمون على الجرح للشفاء السريع وتجنب العدوى.

5. زيت الخردل



علاج مفيد للغاية لعلاج إصابة عضة الكلب، يمكنك الحصول على نتائج فعالة عن طريق وضع زيت الخردل على منطقة اللدغة، سوف تساعد خصائصه المضادة للأكسدة ومضادات الأكسدة في التئام اللدغة.

6. بذور الكمون



بذور الكمون لها القدرة على القضاء على البكتيريا وتقوية المناعة، خذ القليل من بذور الكمون واخلطها بالماء، اصنع عجينة منها وضعيها على المنطقة المصابة، يمكن أن يكون هذا أيضًا علاجًا مفيدًا لعلاج عضة الكلب.