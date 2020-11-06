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فنانون في قبضة كورونا.. انفوجراف

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:47 ص
فنانون في قبضة كورونا.. انفوجراف انفوجراف اليوم السابع

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توالت فى الساعات الأخيرة إعلان مجموعة من الفنانين إصابتهم بكورونا حيث أكدت الفنانة زينب غريب عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام.
 
 
وكتبت عبر استورى لها: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.
 
 
وأعلنت الفنانة كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماماً، بعد خضوعها للتحاليل، ورغم ذلك إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأى أعراض جراء إصابتها.
 
كما كشفت السبب وراء عدم إعلانها الأمر على السوشيال ميديا بتأكيدها، على أنها أخبرت كافة المخالطين لها، وبالتالي لم تحتاج للإعلان عن الأمر، حيث كتبت: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمد لله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللى خالطتهم، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".
 
 
ويرصد اليوم السابع في الانفوجراف التالى أبز الفنانين المصابين بكورونا.
 
فنانون في قبضة كورونا

إصابات كورونا

نشوى مصطفى

زينب غريب

بسمة

يسرا

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