فتح باب الترشح على منصب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأحد المقبل

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الزراعة بالجامعة، كما أعلنت الجدول الزمنى للتقديم، والذى يبدأ يوم اللأحد 8 وينتهى الإثنين 16 نوفمبر. وأوضح القرار الصادر من جامعة القاهرة، أن المستندات المطلوبة للترشح تتمثل فى طلب الترشح لمنصب عميد الكلية، ويتم الحصول عليه من مقر اللجنة وخطة العمل الخاصة بالمرشح وتتضمن أوجه القصور وخطة الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية.

كما تضمنت شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية وعدد 4 بيان حالة وظيفية من الكلية وعدد 4 صور من بطاقة الرقم القومى تكون سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

وأشار القرار إلى أن تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون القطاع بمكتب رئيس الجامعة بمبنى القبو.

وبحسب الجدول الزمنى لإجراءات الترشيح سيتم إعلان الأسماء المبدئية للمرشحين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على أن يغلق باب الطعون يوم 19 نوفمبر، ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم الأحد 22 نوفمبر .