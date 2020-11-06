فاروق الباز: مصر قادرة على التعامل مع السياسة الأمريكية إذا فاز بايدن

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى الكبير، إن نجل دونالد ترامب قد صرح صباح اليوم، قائلا "مش هنسيب البيت الأبيض"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال دولة ديمقراطية، والأمور تسير بصورة طبيعية، مؤكدا أن اللجوء إلى القضاء هو أمر وارد بالطبع، ولم يتم تحديد موعد معين لإعلان اسم الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة عبر خاصية فى برنامج "الجمعة فى مصر"، المذاع على قناة MBC مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن أسس السياسة بين الولايات المتحدة ومصر سوف تستمر كما هى جيدة فى حالة فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع السياسة الأمريكية إذا فاز بايدن، مؤكدا أن الولايات المتحدة شهدت عدة تغييرات فى سياستها أثناء تولى ترامب الرئاسة، لافتا إلى أنه ربما يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة خلال أسبوعين، وأن هناك زيادة 25% فى أعداد الناخبين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 .

وأكمل الباز، أنه لا يمكن رفض تسليم السلطة وأعضاء الكونجرس أجبروا نيكسون من قبل على ترك البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الحزب الجمهورى أعلن أنه سيقوم بتسليم السلطة فى حال فوز بايدن، مضيفا أنه يتوقع حدوث أعمال عنف بسيطة حال فوز بايدن بالانتخابات .

وأكد أن وضع كورونا فى أمريكا ليس جيدا، نتيجة سياسة ترامب فى مواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن أعداد الإصابة فى تزايد مستمر، قائلا: "خايفين نروح نشترى حاجة من السوبر ماركت"، مشيدا بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة كورونا، مضيفا أن هناك حوالى ثلاث شركات أمريكية تنفق أموالا ضخمة على لقاح كورونا، وأتوقع خروجه للنور فى خلال أربعة أشهر.

وعن سد النهضة، قال الباز، إن الملف يشهد هدوءا، والحكومة المصرية تتعامل مع الملف بدبلوماسية وحكمة شديدة.

وعن التعليم فى مصر، قال: "كان لابد من التغيير لأن التعليم فى مصر خاب، وتطويره مسئولية الجميع، ولابد من النهوض بالتعليم، وأكبر خيبة حدثت لمصر فى التعليم كانت أيام مبارك، والقيادة السياسية بدأت تسير فى الطريق الصحيح منذ توليها المسئولية".