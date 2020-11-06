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عميد تجارة القاهرة: امتحانات الميد ترم فى موعدها ومستعدون لإجرائها "أونلاين"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:00 ص
عميد تجارة القاهرة: امتحانات الميد ترم فى موعدها ومستعدون لإجرائها "أونلاين" جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور محمد حسن، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن هناك انتظاما فى سير العملية التعليمية داخل الكلية، والأمور مستقرة تمامًا، فيما يتعلق بالتعليم "أونلاين" أو حضور الطلاب.
 
وفيما يتعلق بامتحانات الميد ترم، قال الدكتور محمد حسن، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن امتحانات الميدترم ستكون في الأسبوع السادس أو الأسبوع السابع من الفصل الدراسى، وبالتالى ستكون امتحانات الميدترم يوم 22 نوفمبر، أو 29 نوفمبر المقبل.
 
وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن الجامعة وفرت منصة إلكترونية تتضمن تسجيل الأساتذة والطلاب، وبالتالي من الممكن إجراء امتحانات الميدترم "أونلاين" وبالفعل تم تعديل لوائح الكلية العام الماضى، بما يتيح لكل كلية إجراء الامتحانات "أونلاين".
 
وذكر أنه جرى تأهيل الأساتذة والهيئات المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، كما يركز الأساتذة على الطلاب فى كيفية التفاعل على الأونلاين، وبالتالي الأمور تحت السيطرة، وهناك اعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، وجهود كبيرة لزيادة سرعات الإنترنت، وهذا ما يتحقق بالفعل.
 

الميد ترم

كليه تجاره

جامعه القاهره

التعليم

اخبار الجامعات

امتحانات الميد ترم

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