علماء يحددون المرضى الأسرع فى التعافى من كورونا

كتبت إيناس البنا

أظهرت دراسة حديثة أن مجموعة فرعية من مرضى فيروس كورونا " COVID-19" الذين يتعافون بشكل أسرع لديهم استجابة مستمرة للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا الجديد، وهو تقدم يلقي مزيدًا من الضوء على عمل الجهاز المناعي وقد يساعد في تطوير لقاحات ضد المرض.

قام العلماء بمستشفى بريجهام في الولايات المتحدة بفحص المرضى الذين تعافوا من COVID-19 الخفيف إلى المعتدل ووجدوا أنه بينما انخفضت الأجسام المضادة للفيروس لدى معظم الأشخاص بمرور الوقت، استمر بعض الأفراد في إنتاجها بعد عدة أشهر من الإصابة.



العلماء تحدد المرضى المتعافين سريعا من كورونا

ووفقًا للباحثين ، قدمت الدراسات السابقة روايات متضاربة حول ما إذا كان الأشخاص الذين يتعافون بسرعة من العدوى الفيروسية يمكنهم الحفاظ على الأجسام المضادة التي يحتمل أن تكون وقائية أم لا.

أشارت نتائج الدراسة الحالية ، التي نُشرت في مجلة Cell ، إلى أن هذه الأجسام المضادة "المستديمة" لها مسار أقصر من الأعراض، مما يشير إلى أن بعض الأفراد الذين يتعافون من COVID-19 بشكل أسرع قد يكون لديهم استجابة مناعية أكثر فعالية واستمرارية تجاه الفيروس.

قال مؤلف مشارك في الدراسة من مستشفى بريجهام والنساء، إنهم وجدوا مجموعة فرعية من الأفراد يتعافون بسرعة مع الحفاظ على مستويات الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس بعد COVID-19.

وفي البحث ، قام العلماء بتجنيد وتسجيل 92 شخصًا في منطقة بوسطن بالولايات المتحدة ممن تعافوا من COVID-19 بين مارس ويونيو من عام 2020، وأشارت الدراسة إلى أن 5 من الأفراد نقلوا إلى المستشفى لكن جميع الآخرين تعافوا في المنزل.

قام الباحثون بجمع وتحليل عينات الدم شهريًا، وقياس مجموعة من الأجسام المضادة ، بما في ذلك الجلوبولين المناعي (IgG)، ضد فيروس كورونا الجديد.

ثم قاموا بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين - تلك التي تحافظ على مستويات IgG الخاصة بالفيروس على مدى عدة أسابيع ، وتلك التي تفقدها - وحللوا هذه المجموعات والصلات المحتملة لديهم بالبيانات السريرية.

وجدت الدراسة أن مستويات IgG ضد الفيروس تميل إلى الانخفاض بشكل كبير في معظم الأفراد على مدار 3 إلى 4 أشهر، ومع ذلك ، ظل إنتاج الأجسام المضادة مستقرًا أو محسنًا في حوالي 20 % من الأفراد خلال نفس الفترة الزمنية.

ووفقًا للعلماء ، فإن هؤلاء "المستدامون" لديهم أعراض لفترة زمنية أقصر بكثير مقارنة بـ "المتحللين" - بمتوسط ​​10 أيام مقابل 16 يومًا، وقالوا إن المعينات لها أيضًا اختلافات في مجموعات خلايا الذاكرة التائية والخلايا البائية - وهما نوعان من الخلايا المناعية التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في الذاكرة المناعية والحماية.