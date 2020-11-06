علماء هارفارد: تلوث الهواء يزيد من معدل وفيات مصابى كورونا

كتبت هند عادل

كشف باحثو جامعة هارفارد أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء هم أكثر عرضة للوفاة من المرض من أولئك الذين يعيشون في مناطق أقل تلوثًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS كثيرا ما ارتبط تلوث الهواء بمجموعة متنوعة من الأحداث الصحية الضارة ، بما في ذلك أمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي والوفاة، والآن ، أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء هم أكثر عرضة للوفاة من المرض من أولئك الذين يعيشون في مناطق أقل تلوثًا.

حيث أظهرت الدراسة المستندة إلى بيانات كورونا في الولايات المتحدة أن زيادة مستوى " الجسميات الجوية العالقة" PM2.5 بمقدار ميكروجرام واحد فقط لكل متر مكعب يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 11٪.

قال المؤلفون في تقريرهم: "وجدنا أن زيادة 1 ميكروجرام / م 3 في متوسط ​​PM2.5 على المدى الطويل ترتبط بزيادة ذات دلالة إحصائية بنسبة 11 % في معدل وفيات فيروس كورونا في المقاطعة".

وأجرى الباحثون تحليلًا إحصائيًا لمعدلات وفيات COVID-19 عبر 3089 مقاطعة في الولايات المتحدة وقارنوها بالآثار الصحية طويلة المدى لجزيئات PM2.5 فائقة الدقة، وجد الباحثون أن الزيادة الطفيفة في التعرض طويل الأمد للجسيمات الجوية العالقة نتيجة للتلوث تؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل الوفيات لفيروس كورونا.

تم الحصول على تعداد الوفيات COVID-19 ، التي تم جمعها من 3089 مقاطعة في الولايات المتحدة (تمثل 98 % من السكان) من جامعة جونز هوبكنز ، مركز علوم النظم والهندسة ، مركز موارد فيروس كورونا.

في وقت سابق ، قدرت دراسة أخرى نشرت في أبحاث القلب والأوعية الدموية أن حوالي 15 % من الوفيات في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا يمكن أن تُعزى إلى التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء.

ونتائج COVID-19 باستخدام هذه البيانات يجب أن تستخدم تحليل الانحدار البيئي ، والذي يحول دون التحكم في عوامل خطر COVID-19 على المستوى الفردي.

"على سبيل المثال ، تم الافتراض بأن التعرض المزمن لـ PM2.5 يسبب مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE-2) على التعبير ويضعف دفاعات المضيف. وقالوا إن هذا يمكن أن يتسبب في شكل أكثر حدة من Covid-19 في الرئتين المستنفدين للإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ، مما يزيد من احتمال حدوث نتائج سيئة ، بما في ذلك الوفاة.