اليوم السابع
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الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:34 م
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طفل يبتلع 19 لعبة مغناطيسية أدت لثقوب وحروق بالأمعاء.. صور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:00 م
طفل يبتلع 19 لعبة مغناطيسية أدت لثقوب وحروق بالأمعاء.. صور
كتبت نهير عبد النبى

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"خلى بالك من أطفالك"، جملة قد نسمعها دائما وخصوصا عن الأطفال فى سن صغير والذين لا يدركون حجم المخاطر التى قد يتعرضون لها بسبب تصرفاتهم، فابتلاع الأشياء المعدنية وشرب المواد السامة من أخطر الأشياء التى يفعلها الاطفال الصغار وتسبب لهم مخاطر صحية.

وحسب ما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية فإن هناك طفلا بريطانيا يبلغ من العمر ثلاث سنوات يقاتل من أجل حياته في العناية المركزة بعد ابتلاعه 19 لعبة مغناطيسية تسببت في إحداث ثقوب في أمعائه وتسممه.

اللعب المغناطيسية
اللعب المغناطيسية

 

تم نقل الطفل ريجي هودجسون، من لينكولن ، شرق ميدلاندز ، إلى المستشفى يوم الثلاثاء بعد أن تحول إلى اللون الرمادي والشعور بالتعب الشديد، ظن والداه أنه مرض لكن طاقم المستشفى وجد أنه يعاني من الجفاف الشديد وأرسلوه لإجراء أشعة سينية.

وجد الفحص بعض الكرات المغناطيسية الصغيرة داخل جسد الطفل ، الأمر الذي دفع الاطباء لنقل الطفل فورا  إلى مستشفى مدينة نوتنغهام لاجراء العمليات الجراحية لانقاذه.

الطفل
الطفل

تمكن الأطباء والجراحون من إزالة جميع المغناطيسات من جسد ريجي، وتقول والدته مارتينا هودجسون، إنه في حالة "مستقرة" في جناح العناية المركزة، جاءت الأشياء المغناطيسية  من لعبة استخدمها إخوة ريجي هاريسون وتيدي ، حيث ابتلع ريجي 19 منها وانتهى بهم الأمر في أربع مناطق منفصلة من جسده.

 

شمل الضرر الذي لحق بداخله ثقوبًا في أمعائه وانحناء في أمعائه ، حيث تآكلت الكرات وتسمم الطفل، قالت مارتينا إن الأطباء طلبوا منها زيادة الوعي بالمغناطيسات لمنع حدوثها لأي أطفال صغار آخرين.


العملية الجراحية
العملية الجراحية

 

قالت مارتينا: ابني محظوظ لأنه لا يزال لديه أمعاء، لقد تحول من كونه مريضًا قليلاً بما اعتقدت أنه مجرد خلل في المعدة إلى مرض خطير في فترة زمنية قصيرة ، ثم احتاج إلى جراحة كبرى، هذه الأشياء الصغيرة السخيفة خطيرة ولا أريد أن يشعر أي شخص آخر بالطريقة التي مررت بها في اليومين الماضيين.

 


العاب مغناطيسية

عملية جراحية

ابتلاع لعب مغناطيسية

الطفل

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