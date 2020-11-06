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سيولة مروية واختفاء التكدسات بطريق اسكندرية الزراعى .. فيديو

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:36 ص
سيولة مروية واختفاء التكدسات بطريق اسكندرية الزراعى .. فيديو طريق اسكندرية الزراعى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تميزت حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى، بالسيولة، صباح اليوم الجمعة، حيث اختفت التكدسات المرورية في الاتجاهين، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بمحيط أعمال إنشاء كوبرى قلما، لمواجهة أي كثافة في حركة السير.

 

وشهدت أيضا الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


اخبار المرور

طريق اسكندرية الزراعى

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