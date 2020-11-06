اليوم السابع
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رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يتوقع انخفاض أسعار الغاز قريباً

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:00 م
رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يتوقع انخفاض أسعار الغاز قريباً معتز رسلان - رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى
كتبت أسماء أمين

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توقع معتز رسلان ، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار الغاز بالنسبة للقطاع الصناعى ، بهدف دعم القطاع وتوفير المناخ الملائم بالنسبة للمنتجات المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية ، مشيرا الى أنه خلال الفترة الماضية قامت الحكومة بمراجعة أسعار الكهرباء لدعم الصناعات  وتوفير فرص العمل وجذب المستثمرين.
 
وقال رسلان ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، بلا شك أن الطاقة تمثل جزء كبير من التكلفة ، وفى الفترة الماضية ضخت الدولة المصرية الكبيرة أموال ضخمة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى ، حتى تستطيع الوصول الى هذه الإكتشافات العملاقة فى وقت قياسى ، مشددا على أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف  الجميع سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص لمواجهة تداعيات جائحة تأثير كورونا . 

اسعار الغاز

مجلس الاعمال المصرى الكندى

كورونا

السيسى

اسعار غاز المصانع

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