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رئيس شئون الوافدين تناقش مع الملحق الثقافى السعودى مبادرة "ادرس فى مصر"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:20 م
رئيس شئون الوافدين تناقش مع الملحق الثقافى السعودى مبادرة "ادرس فى مصر" رئيس شئون الوافدين والملحق الثقافى السعودى بالقاهرة
كتب محسن البديوى

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استقبلت الدكتورة رشا كمال ، رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى ، المستشار الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح  ،الملحق والمستشار الثقافي بالملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس في مصر".

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالطلاب السعوديين، وكيفيه حلها الي جانب مناقشة تسهيل إجراءات القبول والمميزات التى تقدمها الادارة المركزية للطلاب الوافدين خاصة في ظل جائحة كورونا.

 كما أكد الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح ، علي ضرورة استمراريه التواصل المباشر بين الادارة المركزية للوافدين والسفارة السعودية لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب السعوديين، بالإضافة الي الاستعداد للتواصل مع الجامعات المختلفة وزيارتها للوقوف علي احتياجات الطلاب السعوديين.

وأشاد الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح  ، بالخدمات المتطورة خلال الجولة التفقدية لأقسام الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين  ،وما تقدمه الادارة من خدمات للطلاب الوافدين من وجود كل الخدمات فى مكان واحد مما يسهل على الطالب إجراء كل الإجراءات فى وقت واحد.

 

 

 


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