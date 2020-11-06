اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى: تكلفة إحياء شالى القديمة 600 ألف يورو

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:35 م
رئيس التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى: تكلفة إحياء شالى القديمة 600 ألف يورو قلعة شالى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إبراهيم العافية رئيس قسم التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبى مول مشروع إعادة إحياء ترميم  قلعة شالى القديمة ، والذي تم تنفيذه منذ عام 2018، والذى سيستمر حتى نهاية عام 2020، لجذب السياح وتحويل سيوة إلى مركز سياحي عالمي، وبتكلفة 600 ألف يورو بأيادى أبناءها وباستخدام الكرشيف.
 
وأكد العافية فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح وزراء البيئة والتعاون الدولى والسياحة والآثار للقلعة ، أن مشروع شالى هو واحد من بين عدد من المشروعات التى يشارك الاتحاد الأوروبى فى تمويلها ودعمها، وتتم متابعة المشروعات بعد الانتهاء منها  وتسليمها للحكومة المصرية والمجتمع المدنى، من خلال تقييم ما يحدث بعد ذلك ، وآثاره على المجتمع المحلى و السياحة وجميع الأطراف المعنية.
 
 وقال رئيس قسم التعاون الدولى، إن هناك دعم آخر لمشروع متحف التحرير من خلال 3 مراحل، الأولى  متمثل فى تحسين البيئة التحتية قى المتحف، بتكلفة مليون يويورو،  والمرحلة الثانية متمثلة فى تخطيط ما يعرض فى المتحف،  والذى يتم من خلال خبراء 5 متاحف اوروبية مرموقة  لديها اثار مصرية  بتكلفة 3.1 مليون يورو،  بالإضافة إلى المرحلة الثالثة  المتمثلة فى وضع الخطة العامة  للمتحف ونوعية  المعروضات  والخدمات مع الحفاظ على طابعها الأثرى.
 
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبى فى افتتاح حصن شالى إلى أن دعم الاتحاد الأوروبى يأتى فى إطار الشراكة والتعاون المثمر مع مصر فى الفترة بين 2014 و2020، مشيرًا إلى الاستعداد لمرحلة جديدة تبدأ بين عامى 2021 و2027، مع وجود محادثات مع الحكومة والمجتمع المدنى لمعرفة ما هى الأولويات التى سيتركز عليها التعاون فى مجالات متعددة منها حل مشكلات الحماية الاجتماعية والصحة، مؤكدًا  أن كوفيد 19 لم يؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبى المخصصة لدول الجوار.
 

شالى

سيوة

قلعة شالى

الاتحاد الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزراء الآثار والتعاون الدولى والبيئة يفتتحون قلعة شالى فى سيوه.. فيديو وصور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:18 ص

شاهد.."شالى" سيوة القديمة بعد أعمال ترميمها استعدادا لإعلانها منطقة تراث عالمى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:00 ص

"شالى" حصن سيوة القديمة يستعيد رونقه ويعود لما كان عليه قبل 800 عام.. تجديد مسجدها المبنى بالطين والأقدم بأفريقيا.. وترميم قلعة القرية بأيدى أبناء الواحة.. وافتتاحها يتزامن مع إعلانها منطقة تراث عالمى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:30 ص

وزير الآثار يفتتح مدينة شالى الأثرية بسيوة اليوم بعد إعادة ترميمها

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة