اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية" يؤكد على قوة دافع رواد الأعمال للقطاع

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:00 م
رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية" يؤكد على قوة دافع رواد الأعمال للقطاع شريف عبد الباقى
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش قمة تكني 2020 للتكنولوجيا - التي ستنطلق غداً السبت، بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - واقع ومستقبل الألعاب الإلكترونية في العالم مع إلقاء الضوء على التجارب المصرية والعربية. ومن المنتظر أن تناقش الموضوع الحلقة النقاشية التي يتحدث فيها شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية، والتي ستعقد تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد القادم 8 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، وستبث عبر الإنترنت والسوشيال ميديا.   
 
وقال  شريف عبد الباقي، إن حجم صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية في العالم تقدره مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية الدولية بنحو 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن المنافسات والمسابقات الرياضية العالمية في هذا المجال بلغت نحو مليار ونصف دولار العام الماضي.
 
وتوقع "عبد الباقي"، أن يشهد سوق الألعاب الإلكترونية نموا مطردا خلال الفترة القادمة، في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام بالبنية التحتية الرقمية والاهتمام بتنظيم المسابقات، ونزوع قطاع كبير للألعاب الإلكترونية بعد جائحة كوفيد 19.
 
وأضاف عبدالباقي، أن مصر تشهد اهتماما كبيرا بالألعاب الإلكترونية، حيث شهدت الفترة الأخيرة اعتماد عدد من  الاتحادات الرياضية الكبيرة مثل الاتحاد الرياضي للجامعات  والاتحاد الرياضي للشركات الألعاب الإليكترونية كأحد المسابقات الرسمية لهذه الاتحادات ما ساهم في نشر الثقافة الرياضية الذهنية للألعاب الإليكترونية وجذب رواد الأعمال للاستثمار في هذه المسابقات والمنصات المنظمة لها، وظهور عدد من المواهب بما يبشر بظهور ألعاب مصرية يتم خلق مناخ محفز لها.
 
وسيتحدث في الجلسة عدد من مشاهير صناعة للألعاب والخبراء في هذا المجال منهم هشام طاهر الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإليكترونية التابع لجامعة الدول العربية، الذى اكد على نجاح الاتحاد الحديث التكوين على فى دفع الدول العربية لتشكيل اتحادات للرياضات الالكترونية، ودعم المشاركة العربية فى المحافل الدولية وحصول اتحادات الدول العربية على عضوية الاتحاد الدولى للرياضات الالكترونية لزيادة الزخم العربى بهذه الرياضة التى جذبت الشباب من جميع الاعمار وهو ما يجعل البيئة صالحة لصناعة عربية فى تطوير الالعاب ومنصات تنظيم بطولاتها ومسابقاتها.
 
 
ومن المنتظر أن تشهد النسخة السادسة من قمة تكني لريادة الأعمال عددا كبيرا من الفعاليات والحلقات النقاشية وورش العمل يشارك فيها نحو 250 متحدثا يمثلون صناع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال على مدى ثلاثة أيام تمزج بين الفعاليات الواقعية والافتراضية.
 
وكانت تكني قد أعلنت استعدادها لاستقبال روادها من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة والوقاية من كوفيد 19، ستطبق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأسكندرية ومؤسسة مصر الخير وشركة روش.

اتحاد الألعاب الإلكترونية

قمة تكني

الألعاب الإلكترونية

الواقع الافتراضي

مكتبة الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة