رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية" يؤكد على قوة دافع رواد الأعمال للقطاع

كتبت هبة السيد

تناقش قمة تكني 2020 للتكنولوجيا - التي ستنطلق غداً السبت، بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - واقع ومستقبل الألعاب الإلكترونية في العالم مع إلقاء الضوء على التجارب المصرية والعربية. ومن المنتظر أن تناقش الموضوع الحلقة النقاشية التي يتحدث فيها شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية، والتي ستعقد تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد القادم 8 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، وستبث عبر الإنترنت والسوشيال ميديا.

وقال شريف عبد الباقي، إن حجم صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية في العالم تقدره مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية الدولية بنحو 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن المنافسات والمسابقات الرياضية العالمية في هذا المجال بلغت نحو مليار ونصف دولار العام الماضي.

وتوقع "عبد الباقي"، أن يشهد سوق الألعاب الإلكترونية نموا مطردا خلال الفترة القادمة، في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام بالبنية التحتية الرقمية والاهتمام بتنظيم المسابقات، ونزوع قطاع كبير للألعاب الإلكترونية بعد جائحة كوفيد 19.

وأضاف عبدالباقي، أن مصر تشهد اهتماما كبيرا بالألعاب الإلكترونية، حيث شهدت الفترة الأخيرة اعتماد عدد من الاتحادات الرياضية الكبيرة مثل الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي للشركات الألعاب الإليكترونية كأحد المسابقات الرسمية لهذه الاتحادات ما ساهم في نشر الثقافة الرياضية الذهنية للألعاب الإليكترونية وجذب رواد الأعمال للاستثمار في هذه المسابقات والمنصات المنظمة لها، وظهور عدد من المواهب بما يبشر بظهور ألعاب مصرية يتم خلق مناخ محفز لها.

وسيتحدث في الجلسة عدد من مشاهير صناعة للألعاب والخبراء في هذا المجال منهم هشام طاهر الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإليكترونية التابع لجامعة الدول العربية، الذى اكد على نجاح الاتحاد الحديث التكوين على فى دفع الدول العربية لتشكيل اتحادات للرياضات الالكترونية، ودعم المشاركة العربية فى المحافل الدولية وحصول اتحادات الدول العربية على عضوية الاتحاد الدولى للرياضات الالكترونية لزيادة الزخم العربى بهذه الرياضة التى جذبت الشباب من جميع الاعمار وهو ما يجعل البيئة صالحة لصناعة عربية فى تطوير الالعاب ومنصات تنظيم بطولاتها ومسابقاتها.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة السادسة من قمة تكني لريادة الأعمال عددا كبيرا من الفعاليات والحلقات النقاشية وورش العمل يشارك فيها نحو 250 متحدثا يمثلون صناع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال على مدى ثلاثة أيام تمزج بين الفعاليات الواقعية والافتراضية.

وكانت تكني قد أعلنت استعدادها لاستقبال روادها من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة والوقاية من كوفيد 19، ستطبق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأسكندرية ومؤسسة مصر الخير وشركة روش.