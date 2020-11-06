رئيسة القومى للمرأة تدعو سيدات مصر للخروج بكثافة والمشاركة بانتخابات النواب

دعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة جموع النساء والفتيات المصريات فى مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن و جميع أفراد أسرهن للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، و ممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن ، معربة عن فخرها وامتنانها إلى السيدات الاتى تصدرن المشهد الإنتخابى فى جميع محافظات المرحلة الأولى وفى كل اللجان الانتخابية بشكل ملحوظ.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية اثبتت من خلال مشاركتها السياسية فى جميع الاستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالى ومدى تفانيها فى حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل فى جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة فى الانتخابات يأتى اعمالاً للحق الذى كفله لها الدستور المصري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة فى هذا العرس الديموقراطى، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها فى صفوف طويله أمام اللجان الانتخابية هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والادراك وحجم المسئولية التى تتمتع بها المرأة المصرية.

ودعت الدكتورة مايا مرسى السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة فى الادلاء بأصواتهن وانتخاب من يرونه الأجدر والأكفاء لتمثيلهن فى البرلمان واعتبار اصواتهن أمانة، مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت على مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين 7 - 8 نوفمبر الجارى فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.