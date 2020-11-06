حى الدقى يحرر 18 محضر إلقاء قمامة بالشوارع وإشغال للطريق العام

كتب سيد الخلفاوى

أجرى حى الدقى، حملة مُكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وبالتنسيق مع الإدارات الميدانية للحى، وشرطة المرافق، وذلك فى شوارع الدقى والتحرير وميدان الثورة وسليمان أباظة.

أسفرت الحملة عن ضبط حفار يعمل بدون تصريح، وكذا رفع إشغالات المحلات والأكشاك المخالفة، مع تحرير عدد 8 محاضر إشغال للطريق العام، وعدد 4 محاضر عدم توفير سلة مهملات، و6 محاضر إلقاء القمامة فى الطريق العام، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

كان حى الدقى قد شن فى وقت سابق حملة مكبرة لإزالة المخالفات، وإشغالات المحلات، لتحقيق الانضباط بشوارع الحى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باليقظة التامة فى رصد المخالفات لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر اشعال للطريق العام، و 3 محاضر القاء المخلفات فى الطريق العام للمخالفين، بشارع سليمان جوهر ومصدق وش يوسف محمد، إلى جانب رفع المخلفات بعد رفع الإشغالات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

كما قامت الحملة بشارعى البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية، برفع الإشغالات ومراجعه رخص المحلات ومراجعه الإعلانات لتحقيق الانضباط فى الشارع، إلى جانب رفع 88 حالة إشغال من شارع التحرير وشارع السودان، وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى، كما تم رفع كفاءه الأسوار بشارع التحرير وفقا لكود الألوان المعتمد من التنسيق الحضارى والمقرر لمحافظة الجيزة للمحافظة على الذوق العام بنطاق حى الدقى.