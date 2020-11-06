حملة بايدن لـ فوكس نيوز: حكومتنا قادرة على إخراج المتسللين من البيت الأبيض

كتبت رباب فتحى

قال أندرو بيتس، مدير الاستجابة السريعة لحملة المرشح الديمقراطى، جو بايدن، عن تقارير تفيد بأن دونالد ترامب لا ينوى التنازل إذا أعلن أنه الخاسر فى السباق الرئاسى، لـ"فوكس نيوز" "كما قلنا فى 19 يوليو، سيقرر الشعب الأمريكى هذه الانتخابات". "وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على مرافقة المتسللين خارج البيت الأبيض."

فى محادثات مع حلفاء فى الأيام الأخيرة، قال الرئيس ترامب، إنه ليس لديه نية للتنازل عن الانتخابات لجو بايدن، حتى لو كان طريقه إلى فترة ولاية ثانية فى المنصب معوقًا فعليًا بسبب الخسائر في أماكن مثل جورجيا وبنسلفانيا.

لقد أصبح حلفاء ترامب قلقين من أن شخصًا ما سيضطر إلى أن ينقل للرئيس أن وقته فى المنصب قد ينتهى، على الرغم من أنهم لم يقرروا من يجب أن يفعل ذلك. قالت مصادر إنه كان هناك حديثا عن احتمال قيام جاريد كوشنر أو إيفانكا ترامب بذلك.