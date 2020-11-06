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حكاية لقاح كورونا المصرى.. يعمل عليه جيش من الباحثين وتجاربه آمنة على الحيوانات

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:04 م
حكاية لقاح كورونا المصرى.. يعمل عليه جيش من الباحثين وتجاربه آمنة على الحيوانات الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث
ماجد تمراز

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أكد الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أنه جرى العمل خلال الفترات الماضية على إنتاج دواء لفيروس كورونا بمساعدة فريق عمل كبير داخل المركز، وقال: "وصلنا لـ3 أدوية وهى الآن قيد التجارب، كما وصلنا إلى طريقة لتحديد المسحة بسعر أصغر، وحصلت على موافقة من جهتين كبار في الدولة".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "الوباء كان سريع الانتشار، وكان عندنا مخاوف كتير واشتغلنا في أكثر اتجاه، أولها أننا نشتغل على اللقاح السريع، والخطوة دي عملناها واشتغلنا على الحيوان وعملنا أكثر من تجربة، وكان معانا فريق طبي واشتغل على مدى سلامة اللقاح وتأثيره على الجسم، وأثبتت التجارب أنه آمن جدا على الإنسان، واشتغل معانا فريق متخصص في علم الأنسجة، وخلال شهرين هنجربه على الإنسان، ولكن المرحلة الأولى هتكون على عدد قليل 100 أو 200 وبعدها هيتم زيادته بالتدريج".

وقال: "هيئة الدواء بذلت مجهودا كبيرا جدا معانا في موضوع اللقاح، وقدرنا نعمل ملف بالتعاون مع الهيئة وهما كانوا متعاونين جدا، ولقينا شركة عندها استعداد تطلع خط إنتاج، وأعتقد أننا في مرحلة في الفترة القادمة هنسرعها شوية".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى محمد باحث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، خلال لقائه بالبرنامج: "التجارب على الحيوانات أثبتت أن كل تجارب اللقاح عليها آمنة للغاية".


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