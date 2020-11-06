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حالة الطقس اليوم الجمعة 6/11/2020 فى مصر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 6/11/2020 فى مصر طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقسا معتدلا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار مفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).
 
ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى  24
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 28
 

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