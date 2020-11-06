"جهاز الإحصاء " ارتفاع إيرادات السكك الحديدية لـ 248.7 مليون جنيه

كتب: مدحت عادل

حققت إيرادات السكك الحديدة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 248.7 مليون جنيه في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 216.7 مليون جنيه في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 23 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي الإيرادات التي حققتها السكك الحديدية في شهر أغسطس الماضي، والتي بلغت 253 مليون جنيه، مقابل 238 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 15 مليون جنيه.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية في شهر سبتمبر الماضي نحو 18.3 مليون راكب، مقابل 22.5 مليون راكب في نفس الشهر عام 2019، بينما سجل عدد الركاب نحو 18.5 مليون راكب في أغسطس الماضي، مقابل 26.1 مليون راكب في نفس الشهر عام 2019.

وفي نفس السياق، سجلت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت 405.7 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 366.4 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 39.3 ألف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة في شهر أغسطس الماضي نحو 361.7 ألف طن، مقابل 316.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 44.8 ألف طن.

وتتبنى السكك الحديدية خط طموحة من أجل رفع كفاءة الهيئة عن طريق مشروعات تحديث لمنظومة سير القطارات.