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جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب شيش وسجائر إلكترونية ومستحضرات تجميل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:15 م
جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب شيش وسجائر إلكترونية ومستحضرات تجميل جانب من المضبوطات
كتبت رحاب نبيل و أسماء على بدر

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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل والساعات الذكية، بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه محمد سعيد الشربينى رئيس الوردية وعاصم فتحى السيد مأمور الجمارك فى الراكب أ.ر.م مصرى الجنسية، والذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عند اجتيازه منطقة إتمام الإجراءات الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يود الإقرار عنها أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز فحص الأمتعة، X-Ray حيث تم تأكيد الاشتباه بمعرفة مسئولى الفحص خالد منير وكمال عبد الحافظ.

وبالعرض على مستور سالم أبو ثلاث مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من إسلام محمد عبد الوهاب، عاصم فتحى السيد مأمورى الجمرك تحت إشراف رئيس الوردية محمد الشربينى؛ لتفتيش أمتعته الراكب بكل دقة وتفتيشه ذاتيا، بحضور جهاد جلال رئيس قسم الأمن الجمركى وهلال الغزالى رئيس مكافحة التهريب الجمركى .

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس، وكذلك كمية من مستحضرات التجميل مخبأة فى جيوب سرية أسفل الأمتعة وكمية من ساعات الأبل الذكية، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 4 هواتف محمولة ماركة آيفون 12 مخبأة أسفل كمر البنطلون ووجدت العلب الفارغة لها مخبأه بين طيات الملابس.

وبلغت القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية 149500 جنيها، وقرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 14 لسنة 2020.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .


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