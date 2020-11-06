اليوم السابع
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جراح مصرى فى برلين: الإعلان عن مناطق تطعيم كورونا فى ألمانيا الثلاثاء المقبل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:30 م
جراح مصرى فى برلين: الإعلان عن مناطق تطعيم كورونا فى ألمانيا الثلاثاء المقبل لقاح - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور هاني الطير، استشارى جراحة العظام فى ألمانيا، أنه استيقظ صباح اليوم على خبر وجود تطعيم كورونا فى ألمانيا، وأن الجيش الألمانى سيتولى نقله إلى نقاط سرية، ومنها سيتم توزيعه على المواطنين وتطعيمهم به، وأنه سيكون هناك عدة اجتماعات تنسيقية بين القائمين على المنظومة الصحية لتحديد مستقبل هذا الأمر، وتابع: "الثلاثاء المقبل سيتم إعلان مناطق تطعيم فيروس كورونا فى ألمانيا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc: "التمويل الخاص باللقاح والأماكن السرية بيرجع للحكومة الألمانية، وألمانيا لما تتوصل لأنها تعلن أنها أول دولة توفر اللقاح للناس، دى نقلة كبيرة جدا للعالم، علشان نعرف الشغل اللى حصل، لازم نعرف مراحل تطوير وإنتاج اللقاح، واللى بتنتهى باللقاحات السريرية".

 


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