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جامعة القاهرة تدرب أهالى عشش السودان على الحرف ضمن مبادرة "صنايعية مصر"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:31 ص
جامعة القاهرة تدرب أهالى عشش السودان على الحرف ضمن مبادرة "صنايعية مصر" قوافل جامعة القاهرة التنموية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة التنموية الشاملة التى أطلقتها جامعة القاهرة بداية شهر أكتوبر الماضى لمنطقة عشش السودان بمحافظة الجيزة، مستمرة فى أعمالها فى تقديم خدمات طبية فى جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، وتوزيع كتب دراسية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة ضمن مبادرة صنايعية مصر، حيث تستمر القافلة على مدار عام جامعى فى إطار مشروع تطوير متكامل لدعم المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان اليوم، أنه تم خلال شهر أكتوبر توزيع كتب دراسية، وتقديم مساعدات غذائية، ودعم نفسي، إلى جانب تدريب ما يقرب من 50 شخصا من أهالى المنطقة على الحرف والصناعات الصغيرة فى إطار مبادرة "صنايعية مصر" التى تشارك فيها الجامعة بفاعلية لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف، وتأهيل الراغبين فى اكتساب المهارات الأساسية فى بعض الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة وتحسين مستوى دخل الأسر بدلًا من الاعتماد على الإعانات الشهرية وزيادة البطالة.

وأضاف الخشت، أن القافلة يشارك بها أساتذة متخصصون لتدريب أهالى المنطقة على حرف مثل الكهرباء والسباكة والنقاشة والنجارة والحدادة واللحام وصناعة المنظفات والخياطة وإعادة التدوير، وذلك من خلال عدد من الورش التدريبية التى تقام بالمنطقة، مما يساهم فى التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدكتور الخشت وجه باستمرار إطلاق القوافل الطبية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين وتقديم خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لهم فى إطار دور الجامعة الاجتماعى والوطنى والتنموى، والحرص على الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة فى مختلف المجالات والتخصصات.

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جامعة القاهرة

محمد الخشت

عشش السودان

اخبار مصرية

اخبار اليوم

قوافل طبية

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