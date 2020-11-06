اليوم السابع
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الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:08 ص
خالد صلاح
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جامعة الأزهر تفتتح معرضا للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة بتخفيضات كبيرة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:00 ص
جامعة الأزهر تفتتح معرضا للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة بتخفيضات كبيرة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تقيم جامعة الأزهر معرضًا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من الأربعاء المقبل الموافق 11 من نوفمبر الجارى ولمدة أسبوعين، وذلك فى فى إطار نشاطها العلمى والثقافى الكبير الذى تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.
 
وأوضح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة؛ أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة هذا المعرض السنوي؛ لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين.
 
وبهذه المناسبة قدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وللدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ لتعاونهم المثمر في إقامة هذا المعرض.
 
وأضاف أن المعرض يستهدف خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفى لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة، مؤكدًا أن القراءة هى الأداة والوسيلة الأقوى التى تفتح للطلاب آفاقًا جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم، وتنمى لديهم الجوانب البحثية، وتجعلهم أكثر قدرة على الإسهام بشكل إيجابي فى المجتمع، وتنمى الحس الوطني، وترسخ قيم الانتماء وحب الوطن.

جامعة الازهر

مكتبة جامعة الازهر

وزارة الثقافة

الازهر الشريف

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