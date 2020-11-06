اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تويوتا ترفع توقعات الأرباح لأكثر من الضعفين مع تعافي مبيعات الصين من كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:49 ص
تويوتا ترفع توقعات الأرباح لأكثر من الضعفين مع تعافي مبيعات الصين من كورونا تويوتا موتور
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت تويوتا موتور، اليوم الجمعة، توقعاتها لأرباح التشغيل لعام كامل إلى أكثر من مثليها، إذ انتعشت مبيعات السيارات في الصين من جمود ناجم عن جائحة فيروس كورونا في وقت سابق من العام الجاري ساهم في انخفاض أرباح الربع الثاني 24 %.
 
وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها تتوقع الآن أرباحا تشغيلية 1.3 تريليون ين (12.6 مليار دولار) للسنة المنتهية في مارس 2021، ارتفاعا من 500 مليار توقعتها في السابق، والأرباح التشغيلية للسنة المالية السابقة 2.47 تريليون ين.
 
ويتجاوز ذلك متوسط تقديرات عند 1.25 تريليون ين لربح سنة كاملة وفق توقعات 26 محللا استطلعت رفينيتيف آراءهم.
 
وبالنسبة للربع الثاني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، انخفض الربح التشغيلي إلى 506 مليارات ين من 662.4 مليار في نفس الفترة قبل عام بحسب حسابات رويترز، إذ تراجعت المبيعات في ظل تأثير فيروس كورونا على مستوى العالم.
 
لكن المدير المالي كينتا كون قال إن الأرقام تُظهر تقدما مقارنة مع الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو .
 
وقال خلال إيجاز صحفي عبر الإنترنت "إذا قارنت الربع الثاني بالأول يمكنك أن ترى تعافيا جذريا".
 
وتتوقع الشركة الآن بيع 9.42 مليون سيارة هذا العام، بارتفاع 3.5% عن التوقعات السابقة البالغة 9.1 مليون في العام الجاري، لكن الرقم ما زال يقل عن مبيعات العام الماضي عند 10.46 مليون.
 
وعلى الرغم من أن المبيعات ما زالت أضعف من العام الماضي، فإن الطلب انتعش مجددا لا سيما في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم.
 
وتعلق تويوتا ومنافسون آمالهم في التعافي على أنشطة رابحة هناك مع تعافي الصين من الجائحة أسرع من دول أخرى.
 
وزادت مبيعات السيارات في الصين في المجمل في سبتمبر 12.8 بالمئة، لتسجل ارتفاعا للشهر السادس على التوالي، على الرغم من أن المبيعات ما زالت منخفضة 6.9 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.

تويوتا موتور

مبيعات السيارات في الصين

صناعة السيارات

ارباح تويوتا

مبيعات تويوتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يسابق الزمالك لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. وووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الأهلى يسابق الزمالك لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. وووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة