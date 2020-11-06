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تفاصيل تعيين سيدة بمديرية الرى فى قنا لمدة 10 سنوات دون علمها .. صور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:33 م
تفاصيل تعيين سيدة بمديرية الرى فى قنا لمدة 10 سنوات دون علمها .. صور أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها
الدقهلية شريف الديب

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أكدت أسماء السيد الشحات، 32 سنة، ربة منزل من قرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنها اكتشفت بالصدفة أنها موظفة فى وزارة الرى، بعد أن قوبل طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرفض، موضحة أنها عندما ذهبت إلى مكتب التأمينات لتبحث سبب رفض طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة لطفلها المعاق، أخبرها الموظف بأنها موظفة.

أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (3)
وقالت أسماء، اعتقدت بأن هناك تشابه فى الأسماء، خاصة أنها لم تحصل على أى وظيفة طوال حياتها وأنها سعت أكثر من مرة للحصول على وظيفة لها أو لزوجها بعد حصولهما على الدبلوم الفنى، إلا أن هذا لم يحدث مطلقا، ويحاولون إيجاد أى دخل يساعد فى نفقات وعلاج ابنهما رضا 13 سنة المعاق والذى بسبب المصاريف أصبح لا يذهب إلى المدرسة وهو حاليا بالصف الأول الإعدادى.

أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (5)

وتقول أسماء، توجه زوجى عبد الخالق السيد رزق، إلى مكتب التأمينات الحكومية من جديد، وقدم بياناتى واسمى الخماسى، وبطاقة الرقم القومي، فوجدها متطابق مع بياناتى بالكامل، بما فيه اسم الأم وهنا شعرت بأن هناك حالة من التزوير تتم.

أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (7)

وأضافت أن زوجها حصل على نسخة من بيانات التأمينات "برنت" فوجد زوجته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسات رى أرمنت، بمحافظة قنا، ومؤمن عليها منذ 2/1/2010، أى منذ 10 سنوات، وتم تثبيتها فى العمل بتاريخ 29/10/2015 أى منذ 5 سنوات.

أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (2)

ونفت أسماء أن يكون هذا الكلام حقيقى جملة وتفصيلا، وقالت: أنا عمرى ماسافرت لمحافظة قنا أو أى محافظة فى الصعيد ولا أعلم عن موضوع الوظيفة شيئا، وتساءلت كيف يتم صرف المرتب.

وأوضحت أنها مستعدة أن تتسلم العمل وتسافر من أجل مساعدة نجلها، وطلبت بالتحقيق فى الموضوع لمعرفة تفاصيل الواقعة بالكامل.

أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (1)
 
أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (4)
 

أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (6)
 
 
أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (8)
 
أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (9)
 
أسماء السيد الشحات وزوجها وابنها (10)
 
 

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