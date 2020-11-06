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تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:18 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 717.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 674.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.7%.
  
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 625.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 532.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 493.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%.
   
وجاء فى المركز السادس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 364.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 361.6 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 312.9 مليون جنيه بنسبة 4.5%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 287.9 مليون جنيه، و 280.8 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 1152.78 نقطة.
 

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