اليوم السابع
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تعرف على الخمس الكبار فى قائمة أهم الدول التى تستورد منها مصر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:00 ص
تعرف على الخمس الكبار فى قائمة أهم الدول التى تستورد منها مصر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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تصدرت دولة الصين ترتيب قائمة أهم الدول التي تستورد منها مصر بنهاية عام 2019، حيث حازت الصين وحدها على 15٪ من جملة الواردات المصرية في هذا العام، وارتفعت الواردات منها بنسبة 0.9٪ لتصل قيمتها إلى 11.7 مليار دولار خــلال عام 2019، مقابل 11.6 مليار دولار لعام 2018.
 
وجاءت المملكة العربية السعودية في وصافة الترتيب بالمركز الثاني بنسبة 6.7٪ من جملة الواردات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الواردات منها بنسبة 10.3٪ لتصل قيمتها إلى 5.1  مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 5.7 مليار دولار لعام 2018، بينما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.5٪ من جمــلة الواردات، حيث انخفضت الواردات منها بنسبة 8.4٪ لتصــل قيمتها إلى 5 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 5.5 مليار دولار لعام 2018.
 
وفي المركز الرابع جاءت ألمانيا واستحوذت على نسبة 5.5٪ من جملة الواردات، حيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.9٪ لتصل قيمتها إلى 4.22 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 4.18 مليار دولار لعام 2018، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولي بنسبة 28.9٪ من جمـــلة الواردات، تليها دول غرب أوربا بنسبة 24.1٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.7٪. 
 
أما بالنسبة للموانئ فقد جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بين الموانئ المستقبلة للواردات المصرية بنسبة 39.2٪ من جملة الواردات، يليها ميناء الدخيلة بنسبة 16.9٪، ثم مطارات القاهرة بنسبة   12.7٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.1٪، إلى جانب ميناء بورسعيد والعين السخنة بنسبة 7.5% لكل منهما.

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واردات

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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