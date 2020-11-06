ترامب: لو تم احتساب الأصوات القانونية فقط فإننا فزنا بالانتخابات

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لو تم احتساب الأصوات القانونية في الانتخابات الأمريكية، فقط فإنه فائز وبشكل حاسم.

وأضاف ترامب في كلمته التي تأتي بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون حسم السباق أنه فخور بنتائج ومؤشرات التصويت، مؤكدا أن استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير.

وحتي الأن، يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بحصوله علي 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ليفصله عن الفوز 6 أصوات فقط.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.