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ترامب على تويتر: بطاقات اقتراع تعود لعسكريين مفقودة فى جورجيا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:02 م
ترامب على تويتر: بطاقات اقتراع تعود لعسكريين مفقودة فى جورجيا ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر تغريدة له على تويتر، إن بطاقات اقتراع تعود لعسكريين مفقودة في جورجيا. وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هاجم الحزب الديمقراطى، وحكام ولاية بنسلفانيا، قائلا: إنه مع هجوم الديموقراطيين اليساريين الراديكاليين على مجلس الشيوخ الجمهوري، تصبح الرئاسة أكثر أهمية. 

وقال فى عدة تغريدات نقلا عن كين ستار، المستشار المستقل السابق "هذا هو ما نعرفه. يجب أن نعود إلى مستوى الولاية لمعرفة كيف ظهر هذا المستنقع في المقام الأول.

وأضاف: "الحاكم ، وولف ، والمحكمة العليا للولاية ، انتهكوا بشكل صارخ دستور الولايات المتحدة. السلطة لوضع هذه القواعد واللوائح منوطة بالهيئة التشريعية. لقد تجاهلوا ذلك ، وتجاهلوا الدستور. الآن نأتي به إلى دور العد ، وبصورة شائنة ، تم استبعاد المراقبين ، الذين هم حراس النزاهة والشفافية.

وأضاف: "لقد تصرفت بنسلفانيا بطريقة مروعة خارجة عن القانون ، ونأمل أن يتم تصحيح ذلك في المحكمة العليا للولايات المتحدة. كما أن عمليات الاقتراع المتأخرة التي جرت بعد يوم الانتخابات تعتبر غير قانونية ، وهو بالضبط ما قاله الرئيس. وأضاف "قد تمكنت المحكمة العليا ، في ظروف استثنائية ، من إصدار قرارات في غضون أيام ".

 

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