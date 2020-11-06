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تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى و"السعودية" تربح 220 مليار ريال

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:07 م
تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى و"السعودية" تربح 220 مليار ريال بورصات الخليج - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 2.30% رابحاً 181.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8089.15 نقطة، وربح 220 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.86 تريليون ريال، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.2% رابحاً 57.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.01 نقطة، وربح رأس المال السوقي 28.9 مليار رهم ليغلق عند مستوى 718.48 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.03% رابحاً 14.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.82 نقطة.
 
فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.3% خاسراً 27.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2160.44 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 620 مليون درهم، وهبط المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.2% خاسراً 7.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3550.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.034 مليار ريال.
 

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 2.30% رابحاً 181.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8089.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليار سهم بقيمة 34.8 مليار ريال، وربح 220 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.86 تريليون ريال.
 
وتصدرت الأسهم الخضراء خلال الأسبوع المنتهي، على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 60.56%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 37.89%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 26.99%، فيما تصدر القائمة الحمراء على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 7.23%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 6.40%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.53%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.9 مليار ريال سعودي.
 

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.2% رابحاً 57.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.01 نقطة، وربح رأس المال السوقي 28.9 مليار رهم ليغلق عند مستوى 718.48 مليار درهم.
 
وصعدت ببورصة أبوظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.8% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.4%، مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 0.6% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-اتصالات بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة انخفاض 4.4% بضغوط هبوط سهم شركة الدار العقارية بنسبة 4.7%.

 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.03% رابحاً 14.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.81 مليون سهم، بقيمة 1.95 مليون دينار بحريني.
 
وصعد ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.73% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 2.33%، المصرف الخليجي التُجاري بنسبة 2.56%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية نمواً بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.25% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%.

 

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحاً 31.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5474.85 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% رابحاً 47.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.58 نقطة، وزاد مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.50% رابحاً 21.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4406.36 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 889.69 مليون سهم بقيمة 219.04 مليون دينار عبر تنفيذ 49.94 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 202 مليون دينار ليغلق عند مستوى 31.797 مليار دينار.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.3% خاسراً 27.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2160.44 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 620 مليون درهم ليغلق عند مستوى 308.54 مليار درهم.
 
وهبط ببورصة دبي، العقارات بنسبة 3.6% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.7%، إعمار للتطوير بنسبة 2.2%، إعمار مولز بنسبة 4.1%، ثم قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.9%.

بورصة مسقط

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.2% خاسراً 7.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3550.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.034 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 17.05 مليون سهم بقيمة 3.64 مليون ريال.
 
وتصدر القائمة الخضراء ببورصة مسقط على رأسها سهم " الحسن الهندسية" بنسبة 14.29%، ثم سهم " الوطنية للتمويل" بنسبة  6.3%، ثم سهم " إس إم إن باور القابضة" بنسبة 3.9%، فيما تصدر القائمة الحمراء سهم " الخليجية للاستثمار القابضة" بنسبة 6.45%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 5%، ثم سهم " المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 4.71%.

بورصات الخليج

بورصة السعودية

بورصة ابوظبى

بورصة البحرين

بورصة دبى

بورصة مسقط

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