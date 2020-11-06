انطلاق معرض "Cairo ICT 2020" بمشاركة كبرى شركات الاتصالات العالمية والحكومية 22 نوفمبر

كتبت هبة السيد

◄ كبرى الشركات العالمية والحكومية تشارك بأهم حدث سنوي للاتصالات في مصر

◄ معرض القاهرة للاتصالات في أمان.." QR Code" للدخول وكمامات ومطهرات للتعقيم

◄ لأول مرة معرض " Cairo ICT 2020" كامل العدد قبل شهر من انعقاده.. ونظام جديد للمشاركة

تنطلق فعاليات الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات " Cairo ICT 2020"، خلال الفترة من 22-25 نوفمبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار " The Big Reset"، بمشاركة ورعاية كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها أورنج، مجموعة بنية، هواوي، finance-e، ديل، مايكروسوفت، سيسكو، بالإضافة إلى جهات حكومية عديدة.

وسيقام على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات، عدة فعاليات أبرزها إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX –للعام السابع على التوالي- برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، كذلك ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي سيشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتماداً على التكنولوجيا.

كما ستقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي داخل معرض كايرو آي سي تي، وستتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

واختارت الشركة المنظمة شعار «The Big Reset»، ليعكس البداية الجديدة للعالم بعد التغير في الوضع المحلي والدولي بعد تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحسب تصريحات الإعلامي أسامة كمال رئيس الشركة المنظمة للمعرض فأنه لأول مرة يشهد معرض Cairo ICT اكتمال حجز مساحة المعرض قبل انعقاده بأكثر من شهر.

وفي سياق متصل، وضعت شركة تريد فيرز -المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT- عدة إجراءات احترازية لإقامة المعرض مع مراعاة الاشتراطات الصحية الآمنة لزوار المعرض، بداية من المشاركة، حيث سيتم إقامة المعرض لأول مرة بنظام "Hybrid"، وهو نظام يدمج بين المعرض والمؤتمر الواقعي والافتراضي معاً، إذ ستشارك عدة شركات عن بعد، وستطرح منتجات وحلول عبر الفيديو، مروراً بالتسجيل لحضور المعرض، والذي سيتاح مسبقاً لمنع تكدس الزوار على أن يكون الدخول من خلال QR Code.

كما ستوفر الشركة المنظمة، بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري، كما ستقوم شركة بنية -الراعي الرسمي للمعرض- بتوزيع أكثر من 50 ألف ماسك للزوار والعارضين.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للاتصالات " Cairo ICT 2020"، هو الحدث السنوي الإقليمي لقطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، ويعد الحدث هو الأهم في مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارت مصر الحكومية التي تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمي، الذي تتشارك به جميع الوزارات المعنية، كما يشهد الحدث الذي ينمو عاماً عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكي والمدن الذكية والشمول المالي والحلول التكنولوجية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ توليه على حضور افتتاحية معرض القاهرة الدولي للاتصالات، وذلك في ظل اهتمامه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق التنمية وتيسير حياة المواطنين إلى الأفضل، ولذا يطلق كل عام العديد من المبادرات الحكومية منها مشروعات الميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرات لنشر الإبداع و ريادة الأعمال وتدريب آلاف الشباب.

كما أطلق الرئيس السيسي، خلال دورات معرض القاهرة الدولي للاتصالات السابقة، العديد من المبادرات الهامة كان أبرزها «مصر تصنع الإلكترونيات» لتوطين التصنيع الإلكترونى، ورواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 ألف شاب، ومبادرة أخرى لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية وإنشاء 100 شركة ناشئة، ومبادرة مبرمجي المستقبل، ومبادرات أخرى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم تكنولوجيًا، فضلا عن نشر المناطق التكنولوجية ومراكز الإبداع في المحافظات والجامعات، لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.