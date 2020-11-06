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انطلاق التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:00 م
انطلاق التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، شعراوى يوجه المحافظين بتعقيم وتطهير اللجان.. ومجموعات شبابية لمساعدة الناخبين.. انطلاق تصويت الداخل فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب».. 2084 مرشحا يتنافسون فى 70 دائرة.. و4 قوائم تتنافس فى قطاعى القاهرة والشرقية لحسم 142 مقعدا.. رئيس «الوطنية للانتخابات» للمصريين: إقبالكم على الصناديق دليل على حبكم لوطنكم.. ووزير الأوقاف: المشاركة فى الاستحقاقات واجب وطنى.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 
ـ شعراوى يوجه المحافظين بتعقيم وتطهير اللجان.. ومجموعات شبابية لمساعدة الناخبين.. انطلاق تصويت الداخل فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب».. 2084 مرشحا يتنافسون فى 70 دائرة.. و4 قوائم تتنافس فى قطاعى القاهرة والشرقية لحسم 142 مقعدا.. رئيس «الوطنية للانتخابات» للمصريين: إقبالكم على الصناديق دليل على حبكم لوطنكم.. ووزير الأوقاف: المشاركة فى الاستحقاقات واجب وطنى
 
ـ الساعات الأخيرة لانتخابات أمريكا الأكثر صخبا.. بايدن يقترب من الفوز والنتيجة تكشف خطأ استطلاعات الرأى مجددا
 
ـ الحكومة تنفى 14 شائعة فى أسبوع.. لا تراجع فى طلبات التصالح بمخالفات البناء.. لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد.. «الكهرباء» تنفى إسناد تحصيل الفواتير إلى شركة خاصة لوجود عجز فى أعداد المحصلين.. و«التعليم العالى»: لا علاقة نهائياً بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم
 
ـ تستهدف مصر والسعودية ودولا عربية أخرى.. «فيس بوك» يزيل 31 حسابا و25 صفحة للإخوان الإرهابية تنشر الشائعات وتروج للإرهاب
 
ـ «المالية» تحذر المحاسبين من التورط في مساعدة أى شركة على التهرب الضريبى.. «الضرائب»: دعاوى الوزارة ضد بعض المراجعين مثبتة بالمستندات
 
ـ فتح باب الحجز ل 125 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل الاثنين.. «الإسكان»: ذوو الاحتياجات الخاصة سحبوا أكثر من 20 ألف كراسة
 
ـ الحكومة تستقبل 93 ألف طلب وشكوى خلال شهر أكتوبر الماضى.. منظومة الشكاوى: نصيب الوزارات 63.5%.. والمحافظات 26%
 
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