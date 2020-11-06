انطلاق التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، شعراوى يوجه المحافظين بتعقيم وتطهير اللجان.. ومجموعات شبابية لمساعدة الناخبين.. انطلاق تصويت الداخل فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب».. 2084 مرشحا يتنافسون فى 70 دائرة.. و4 قوائم تتنافس فى قطاعى القاهرة والشرقية لحسم 142 مقعدا.. رئيس «الوطنية للانتخابات» للمصريين: إقبالكم على الصناديق دليل على حبكم لوطنكم.. ووزير الأوقاف: المشاركة فى الاستحقاقات واجب وطنى.

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