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انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:00 ص
انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24 حالة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل آيضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
 
كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار مفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .
 
 
ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.
 
 

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