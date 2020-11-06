انخفاض حالات Covid-19 فى إنجلترا تحت سن 40 عامًا وترتفع بين كبار السن

كتبت نهير عبد النبى

أظهرت أرقام الصحة العامة في إنجلترا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تراجعت بين من هم دون الأربعين الأسبوع الماضي، لكنها استمرت في الارتفاع لدى كبار السن، وأن الحالات الفردية تراجعت بنسبة الخمس (21 في المائة) في المراهقين خلال نصف الفصل الدراسي ، بينما انخفضت الإصابات أيضًا بين أطفال المدارس والأشخاص في العشرينات من العمر.

استمرت الإصابات في الارتفاع بين البالغين في منتصف العمر وكبار السن ، مع زيادة أكبر بين الأشخاص في الستينيات من العمر ، الذين نمت حالاتهم بنسبة 6٪.

أعراض كورونا

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة إذا أصيبوا بـ Covid-19 ، لذا فإن الحفاظ على معدلات منخفضة في تلك الفئة العمرية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة.

على الرغم من أن الموجة الثانية بدأت مع حدوث معظم الإصابات بين الأطفال والطلاب ، فقد اخترقت الآن الفئات الأكبر سناً وأدت إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات.

كما أشار التقرير إلى أن إيجابية الاختبارنسبة الاختبارات التي لها نتائج إيجابية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من واحد من كل 10.

قال المسؤولون إن هذا قد يكون بسبب تراجع الاختبار خلال نصف الفصل الدراسي لأن الناس لا يتقدمون كثيرًا أثناء العطلات المدرسية ، مما يعني أنه حتى لو ظل تفشي المرض بنفس الحجم أو تقلص قليلاً ، فإن الإيجابية ستظل ترتفع.

في المملكة المتحدة في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر ، كان هناك 96000 اختبار أقل من الأسبوع السابق ، على الرغم من اتجاه زيادة المسحات بمقدار 100000 أسبوعيًا طوال شهر أكتوبر ونتيجة لذلك ، انخفضت الحالات الإيجابية الأسبوعية أيضًا من 153 ألفًا إلى 150 ألفًا.

انخفض عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبار في الأسبوع الأخير لأنه كان نصف فصل دراسي ، وهو تأثير طبيعي للعطلات المدرسية نتيجة لذلك ، ارتفعت الإيجابية إلى حوالي واحد من كل 10 اختبارات ، وهو ما أثار قلق الخبراء

لا تزال الإصابات أعلى بين الأشخاص في العشرينات من العمر ، الذين حصلوا على 333.6 اختبارًا إيجابيًا لكل 100 ألف شخص بين 26 أكتوبر و 1 نوفمبر، هذا انخفض ، مع ذلك ، من 356.4 في الأسبوع السابق.

كما انخفض معدل لكل 100.000 بين المراهقين ، من 243 إلى 190.9 لكل 100.000 ، وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات ، من 67.8 إلى 61.8. كان هناك انخفاض طفيف بين الأشخاص في الثلاثينيات من العمر أيضًا ، ويبلغ معدلهم الآن 289.5، ارتفعت الحالات بمقادير متفاوتة في الفئات العمرية الأكبر سنا، وبلغ عدد الإصابات بين 40 و 49 عاما 279 ارتفاعا من 271.1 في الأسبوع السابق.

بين 50 إلى 59 عامًا ، ارتفع المعدل من 257.2 إلى 265.8 ، وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 عامًا ، فقد ارتفع من 173.3 إلى 183.1 ، وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا ، فقد ارتفع بشكل طفيف من 119.8 إلى 120.1، بالنسبة لمن هم في سن 80 وما فوق ، ارتفع المعدل من 173.3 إلى 177.4.