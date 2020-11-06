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المفتى: الاحتفال بعيد الحب حلال ما دامت طقوسه لا تتنافى مع أخلاق الإسلام

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:27 م
المفتى: الاحتفال بعيد الحب حلال ما دامت طقوسه لا تتنافى مع أخلاق الإسلام الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن أى عيد مثل عيد الأم والمولد النبوى وعيد الربيع وعيد الحب ما دامت طقوسه لا تتنافى مع أخلاق الإسلام فالاحتفال به حلال، موضحا أننا كمسلمين لدينا الكثير من السبل للتعبير عن الحب والود فالرسول – صلى الله عليه وسلم - كان محبا لكل شىء.  

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن الأصل في الأشياء الإباحة فالدائرة الأوسع هى دائرة الحلال، مشددا على أن قضية التحليل والتحريم منطقة خطرة للغاية.

من ناحية أخرى، ذكر أن إخراج الأدوية الزائدة عن حاجتنا هى صدقة وصاحبها مأجور، كما ذكر المفتى أن إبلاغ الشخص عن السارق ليس بفتنة بل هو واجب.  

 


مفتى الديار

عيد الحب

حكم الاحتفال بعيد الحب

مفتى الديار المصرية

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