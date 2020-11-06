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المفتى: استنكرنا بشدة كل حوادث الاعتداء على الأبرياء بأوروبا مهما اختلفت الديانات

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:32 م
المفتى: استنكرنا بشدة كل حوادث الاعتداء على الأبرياء بأوروبا مهما اختلفت الديانات المفتى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إننا استنكرنا بشدة كل حوادث الاعتداء على الأبرياء في أوروبا مهما اختلفت ديانتهم، مضيفا: "نحن بالطبع لا نقر الاعتداء على الرسول لكن نريد أن نرسخ ثقافة أن الحق فى العقاب فى أى جريمة للدول يكون فى إطارها القانونى".
 
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه علينا تطبيق الفقه الإسلام فى إطار مؤسسى وإسناد كل تخصص إلى ذوى الاختصاص فيه، موضحاً أن حق ولى الدم يكون باللجوء إلى القضاء وليس بشكل فردى يصدر الأحكام وينفذ العقاب. 
 
وأشار مفتى الديار المصرية، إلى أن الخلل الموجود فى تنفيذ العقاب جاء على يد بعض الجماعات الإرهابية التى استلبت حق الدولة في الأحكام والعقاب والقتال، لافتا إلى أن حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - عن تغيير المنكر جاء لتشكيل نوع من الرقابة على سلوكيات الإنسان وهذه الرقابة الآن في يد المؤسسات الرسمية.
 

المفتى

حوادث الارهاب في اوروبا

الارهاب في اوروبا

الفقه الإسلام

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