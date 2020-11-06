اليوم السابع
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المصرية للاتصالات تصلح كابينة تليفون في بولاق الدكرور ردا على شكوى مواطن

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:10 م
المصرية للاتصالات تصلح كابينة تليفون في بولاق الدكرور ردا على شكوى مواطن بوكس تليفون بعد الإصلاح
مى عنانى

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أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها الرسمى على شكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان: قارئ يطالب بتصليح بوكس تليفون أرضي متهالك بمنطقة بولاق الدكرور، أنه تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع مناطق الجيزة، وأصدر تعليمات لمدير عام المنطقه الأولى بعمل الصيانه اللازمة وتغيير البوكس، وذلك لرفع كفاءة الخطوط الأرضيه والإنترنت وتم بالفعل تغيير البوكس وعمل الصيانه اللازمة من خلال مركز الصيانة. 

و كان  القارئ وائل علي نصر أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن متضررة من تهالك بوكس التليفون الأرضي، بمنطقة بشارع عرابى بولاق الدكرور التابع الي محافظة الجيزة  ، وطالب القارئ بسرعة التصليح  التلفون الارضي. 

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البوكس قبل الاصلاح 

 

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البوكس بعد التصليح

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 


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