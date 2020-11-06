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المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:09 ص
المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور طريق الواحات _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة مرور الجيزة، غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة (6) شهور .

وقال مصدر أمنى، إن الغلق الكلى لطريق الواحات بسبب الاعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية .

ولفت المصدر، أنه سيتم إجراء تحويلة مرورية أمام القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يميناً بعد محطة وقود موبيل المجاورة لمدينة الفردوس والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثة موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م ( بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مره اخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.


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