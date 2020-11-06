اليوم السابع
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المترو يلزم العاملين بارتداء الكمامات ومراعاة إجراءات الوقاية ضد كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 02:00 م
المترو يلزم العاملين بارتداء الكمامات ومراعاة إجراءات الوقاية ضد كورونا مترو الأنفاق - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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قامت شركة المترو بتوزيع منشور رسمى على العاملين وإداراتها المختلفة ينبهم بضرورة التزامهم بارتداء كمامات طبية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم خلال عملهم للوقاية من فيروس كورونا والإلتزام بقرار رئيس محلس الوزراء باتباع الإجراءات الوقائية من الفيروس.
 
وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل كلف شركة المترو بتفعيل غرامات  دخول المحطات واستقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات، مع الاستمرار في توزيع كمامات على العاملين لديها للوقاية من فيروس كورونا تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.
 
وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.
 
وأكدت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للرقاية من كورونا.
 

المترو

مترو الانفاق

كمامات

حركة المترو

اخبار مصر

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