المالية تنفى استرداد قيمة خصومات مبادرة "ما يغلاش عليك" من بطاقات التموين.. أخبار مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، المالية تنفى استرداد قيمة خصومات مبادرة "ما يغلاش عليك" من بطاقات التموين، حيث نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لاسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية.

المالية تنفى استرداد قيمة خصومات مبادرة "ما يغلاش عليك" من بطاقات التموين



نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لاسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية.





حزب بايدن لـ"تليفزيون اليوم السابع": حملة ترامب رفعت 260 دعوى قضائية ضد النتائج



قال الدكتور مهدى عفيفى، عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى، إن هناك 5 ولايات لم تعلن فيها نتائج الانتخابات الرئاسية بين المرشحين دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن وهى ولايات "أريزونا، كارولاينا الشمالية، نيفادا، جورجيا، بنسلفانيا"، موضحاً أن ما ظهر حتى الآن هو مؤشرات وليست نتائج نهائية ويحتاج فيها بادين للحصول على أصوات الناخبين ولايتان، ويحتاج ترامب إلى 3 ولايات.









تفاصيل تعيين سيدة بمديرية الرى فى قنا لمدة 10 سنوات دون علمها



أكدت أسماء السيد الشحات، 32 سنة، ربة منزل من قرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنها اكتشفت بالصدفة أنها موظفة فى وزارة الرى، بعد أن قوبل طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرفض، موضحة أنها عندما ذهبت إلى مكتب التأمينات لتبحث سبب رفض طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة لطفلها المعاق، أخبرها الموظف بأنها موظفة.





هل تتحقق نبوءة المنجم اللبنانى بـ "خسارة ترامب وفوزه في ذات الوقت"؟



يشهد ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية منافسة قوية بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وجو بايدن، في ظل تقدم المرشح الديمقراطى الذى حسم 3 ولايات من بين الـ5 ولايات الحاسمة للانتخابات ما يعزز تقدمه على منافسه الجمهورى، لكن مؤيدو ترامب، يأملون في حدوث ريمونتادا، يقلب بها الموازين لصالحه والفوز بالولاية الثانية لرئاسة أمريكا، كما حدث في الانتخابات السابقة أمام منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، التي كانت متقدمه عليه في البداية حتى قلب المجمع الانتخابى النتيجة لصالح ترامب.





الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يتقدم على ترامب فى بنسلفانيا بفارق 5587 صوتا



قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدم فى بنسلفانيا على دونالد ترامب، ولو فاز بها سيصبح رئيسا منتخبا.





انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو



أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات



وضعت الجامعات الحكومية حزمة من الإجراءات لرفع درجة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتزايد معدلات الإصابة بالفيروس.





الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد



دعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، إلى النزول بكثافة للجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع غدا وبعد غد، مؤكدا أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.

خريطة انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الثانية



تجرى الاستعدادات لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، غدا السبت وتستمر لمدة يومين في الداخل.

موسيمانى عن أفضل ذكرياته: الفوز على الزمالك بنهائى 2016



كشف الجنوب أفريقى بيستو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه كان يتمنى تدريب عدد من أساطير القلعة الحمراء، ومنهم محمود الخطيب "بيبو" وعماد متعب، مشيراً إلى أن أفضل ذكرى بالنسبة له عندما فاز ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب نادى الزمالك، مؤكدا أنها "أفضل ذكرى".

جوارديولا يعترف: ليفربول هو المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي



أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، أن منافسه ليفربول هو المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن مع ظروف تفشى وباء كورونا يعتقد أن هذا الموسم سيكون مختلفاً، مشيرا إلى أنه وسط وجود الكثير من الفرق القوية سيكون من المهم أن يصلوا إلى آخر خمس أو عشر مباريات وهم يقاتلون على اللقب، معرباً عن أمله فى تحقيق ذلك.

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور



أكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أنه اجتمع عن طريق الفيديو مسؤولو الأمن والسلامة الوطنيون من الاتحادات الأعضاء لإبلاغهم وتدريبهم على بروتوكول السلامة والأمن الجديد الذى فرضته جائحة كورونا COVID -19، من أجل الإشراف على استئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021

الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بجميع المحافظات حتى الأربعاء المقبل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من السبت 07 نوفمبر 2020 الى الأربعاء 17 نوفمبر 2020

طفل يبتلع 19 لعبة مغناطيسية أدت لثقوب وحروق بالأمعاء



"خلى بالك من أطفالك"، جملة قد نسمعها دائما وخصوصا عن الأطفال فى سن صغير والذين لا يدركون حجم المخاطر التى قد يتعرضون لها بسبب تصرفاتهم، فابتلاع الأشياء المعدنية وشرب المواد السامة من أخطر الأشياء التى يفعلها الاطفال الصغار وتسبب لهم مخاطر صحية.

"تويتر" يحرم ترامب من ميزة هامة حال خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية



يتلقى دونالد ترامب معاملة خاصة من شركة تويتر، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما ينتهك قواعد الشركة بشأن المحتوى المسيء أو المضلل، لكن سينتهي هذا الإعفاء في يناير إذا خسر ترامب الرئاسة، والتي استفاد منها كثيرا بعدم مسح الكثير من تغريداته وكانت تكتفي الشركة بوضع علامة تحذير فقط.

وزير التعليم العالى يحيل واقعة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام



أحال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واقعة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام، حيث ذكرت الوزارة فى بيان، نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه فى ضوء ما سبق أن وجه به الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعى، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذى أُجرى بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو





مع اقتراب حسم الانتخابات الأمريكية.. كم رئيس تولى لفترة واحدة؟



تشير التوقعات والأرقام إلى اقتراب المرشح الديمقراطى جو بايدن من الفوز فى سباق الرئاسة الأمريكية، حيث يحتاج إلى 6 أصوات فى المجمع الانتخابى للوصل إلى عتبة الـ 270 التى تجعله رئيسا، ولو انتهى سباق الرئاسة الحالى بخسارة الرئيس دونالد ترامب، فإن اسمه سيلحق بقائمة رؤساء تولوا لفترة رئاسية واحدة فقط.