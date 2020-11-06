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المالية تنفى استرداد قيمة خصومات مبادرة "ما يغلاش عليك" من بطاقات التموين

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:19 ص
المالية تنفى استرداد قيمة خصومات مبادرة "ما يغلاش عليك" من بطاقات التموين وزارة المالية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لاسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية.

وأوضحت الوزارة، أن الخصم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية ضمن المبادرة ، هو دعم مقدم من الدولة ولا يتم استرداده بأي حال من الأحوال، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.

وفي السياق ذاته، تم مد المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي بدلاً من الموعد  الذي كان مقرر لانتهائها في 26 أكتوبر 2020، حيث تستمر المبادرة في طرح المنتجات بخصومات مقدمة من الصناع والتجار تصل إلى 20%، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية، بنحو 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي 15%، ويعادل 14% بدلاً من 10%، إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%، وتتيح المبادرة أيضاً لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى الرصيد، واستخدامها في شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تتواجد بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية


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