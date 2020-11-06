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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة بـ1.2 مليار جنيه

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:00 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة بـ1.2 مليار جنيه البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 469 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 20.6 مليون ورقة، بقيمة 726.6 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 328.6 مليون ورقة بقيمة 491.7 مليون جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 235.4 مليون ورقة بقيمة 446.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 86.8 مليون ورقة بقيمة 443.2 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 80.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 418.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 88.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 247.9 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 13.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 244 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 72.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 176 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 62.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 166 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 3.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 11.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 17.7 ألف ورقة بقيمة مليون جنيه.
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 1152.78 نقطة.
 

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