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"الصحة" تحول مواطنا لمعهد الكلى بعد مناشدته بالمساهمة فى الغسل باليوم السابع

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:00 م
"الصحة" تحول مواطنا لمعهد الكلى بعد مناشدته بالمساهمة فى الغسل باليوم السابع مناشدة
كتبت:شيماء حمدى

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فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لمناشدة قارئ عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، مطالبا بالمساهمة فى علاجه من الفشل الكلوى، قامت الوزارة بتحويل الحالة لمعهد الكلى لمتابعتها وإجراء اللازم لها. أرسل القارئ أشرف مجد لبيب مريض فشل كلوى استغاثة عبر خدمة صحافة المواطن، لانه بحاجة إلى الغسيل الكلوى مدى الحياة ويحتاج زراعة كلى.

وقال قى رسالته "أبلغ من العمر 55 سنة واغسل كلى 3 مرات أسبوعيا واناشد وزارة الصحة التدخل لزراعة الكلى ".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

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وزارة الصحة

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