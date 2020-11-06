الشركة المالكة للقاح أكسفورد لن تسلم 30 مليون جرعة قبل نهاية العام.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

أعلنت كيت بينجهام رئيس فرقه عمل اللقاحات البريطانية عن فشل شركة الأدوية استرازينيكا المالكة للقاح جامعة أكسفورد في تحقيق هدفها المتمثل في تقديم 30 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا إلى المملكة المتحدة بحلول سبتمبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أخطأت شركة الأدوية AstraZeneca في تحقيق هدفها المتمثل في تسليم 30 مليون جرعة من لقاحها ضد COVID-19 إلى المملكة المتحدة بحلول سبتمبر ، حيث من المتوقع أن تسلم الشركة المنتجة أكثر من 4 ملايين جرعة بحلول نهاية العام.

وأوضحت مسئولة اللقاحات البريطانية أن هذه القضايا ظهرت أثناء عملية الإنتاج، حيث كانت التوقعات التي تم إجراؤها للوصول إلى 30 مليون جرعة في سبتمبر تفترض أن كل شيء سيعمل تمامًا وأنه لم تكن هناك عوائق على الإطلاق ولم يتم ذلك بشكل خطي وليس بسبب نقص من الرعاية أو الاهتمام أو توافر المعدات.

كشفت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" المصنعة للقاح "أكسفورد" عن الاقتراب من إعلان النتيجة النهائية للقاح كورونا. جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية. وكان الدكتور فينود ك. بول، رئيس مجموعة COVID-19 التي تعتني باللقاحات، قال إنه من المتوقع أن تظهر نتائج تجارب المرحلة الثانية لهؤلاء المرشحين المطورين محليًا بحلول أوائل نوفمبر بجانب أنه يمكن الحصول على نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح أكسفورد.

وكانت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا" قد أعلنت في وقت سابق عن وقف تجاربها العالمية للقاح فيروس كورونا بسبب مرض غير مفسر لدى أحد المتطوعين.