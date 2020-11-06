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الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:40 م
الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار في وزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الدلتا، تقل شدتها على باقى السواحل الشمالية و محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
 
وتحذر وزارة الموارد المائية والرى من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة يومى الأحد والإثنين على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.
 
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها ب 72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.
 
وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
 
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