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الحكومة توضح حقيقة تدشين صفحات على موقع التواصل لبيع وحدات إسكان اجتماعى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:15 ص
الحكومة توضح حقيقة تدشين صفحات على موقع التواصل لبيع وحدات إسكان اجتماعى وحدات الاسكان الاجتماعى
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الإسكان، ما تردد من أنباء حول تدشين صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين أى صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعى، وأن تلك الصفحات وهمية ومزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائياً.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً، وأن عملية حجز أو بيع أي من وحدات الإسكان الاجتماعي تتم بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمتمثلة في (الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيس بوك" "facebook.com/SHMFFEG"، والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمة العملاء ) مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.

 

 

 


الاسكان

الحكومة

وحدات الاسكان

الاسكان الاجتماعى

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