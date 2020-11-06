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الحكومة تنفى 14 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وانفوجراف

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:37 ص
الحكومة تنفى 14 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وانفوجراف شائعات وحقائق
كتبت هند مختار

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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات ، 14 شائعة انتشرت فى أسبوع .

وتضمنت هذه الشائعات تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري وتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي وتدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي وتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد.

وشملت الشائعات إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد وإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM  واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية واسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية واتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية وإسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين وزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.

وإطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية ووقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري وإيفاد محافظة بور سعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة.

شائعات وحقائق (1)
شائعات وحقائق (1)

 

شائعات وحقائق (2)
شائعات وحقائق (2)

 

شائعات وحقائق (3)
شائعات وحقائق (3)

 

شائعات وحقائق (4)
شائعات وحقائق (4)

 

شائعات وحقائق (5)
شائعات وحقائق (5)

 

شائعات وحقائق (6)
شائعات وحقائق (6)

 

شائعات وحقائق (7)
شائعات وحقائق (7)

 

شائعات وحقائق (8)
شائعات وحقائق (8)

 

شائعات وحقائق (9)
شائعات وحقائق (9)

 

شائعات وحقائق (10)
شائعات وحقائق (10)

 

شائعات وحقائق (11)
شائعات وحقائق (11)

 

شائعات وحقائق (12)
شائعات وحقائق (12)

 

شائعات وحقائق (13)
شائعات وحقائق (13)

 

شائعات وحقائق (14)
شائعات وحقائق (14)

 

شائعات وحقائق (15)
شائعات وحقائق (15)

 


مصاريف الدراسة

المدارس الخاصة

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تكافل وكرامة

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الجامعات الأهلية

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